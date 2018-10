ROMA. – Andrea Dovizioso ha messo subito le cose in chiaro, nelle prime verifiche cronometriche del Gran premio del Giappone, sulla pista di Motegi. In sella alla propria Ducati, infatti, il pilota di origini romagnole ha ottenuto il miglior tempo nelle prime prove libere e domenica si candida per il successo nella quart’ultima prova del Mondiale della Moto Gp.

‘Dovi’ ha girato in 1’45″358, mettendosi alle spalle la Honda di Cal Crutchlow e la Yamaha di Johann Zarco. Il campione del mondo Marc Marquez, che proprio sul circuito giapponese si gioca il primo match-point per mettere le mani sul settimo sigillo iridato, ha ‘staccato’ il quarto tempo, girando con la Honda in 1’45″498. Nono crono, invece, per Valentino Rossi. Niente da fare, infine, per Jorge Lorenzo, che salterà il Gp di Motegi in seguito alla frattura della mano subita in Thailandia. Lo spagnolo non è riuscito a recuperare dall’infortunio e ha dichiarato forfait.

“La pista era in buone condizioni, siamo partiti bene come immaginavo, abbiamo già svolto due prove di gomme, possiamo migliorare ancora il set-up, ma la base è già buona – le parole di Dovizioso -. Sono andato molto forte nel quarto settore, devo analizzarlo bene per capire come sfruttarlo in gara. Lorenzo? Sono cose personali, ognuno sa cosa prova. Non so cos’abbia fatto questa in questa settimana pre-gara, ma evidentemente non si sente nelle condizioni necessarie per gareggiare”.

“Avevamo fatto alcune modifiche nel setting, ma in mattinata non ero particolarmente veloce. Nel pomeriggio la situazione non era fantastica, perché il circuito era metà asciutto e metà bagnato, ho cercato di restare in pista per continuare a provare. Domani serviranno altri test ancora”, ha aggiunto un deluso Valentino Rossi.