(ANSA) – ROMA, 19 OTT – Adigemarathon ci siamo. La maratona internazionale di canoa, kayak e rafting che si svolgerà domenica 21 ottobre sul fiume Adige tra Veneto e Trentino sta per prendere il via ed è grande l’attesa per questa 15esima edizione: si prevedono oltre 1300 partecipanti nelle varie categorie di quella che è tra le prime maratone fluviali a livello mondiale. Dalla trentina Borghetto d’Avio in Trentino, con arrivo nella veronese Pescantina dopo 35 chilometri, partiranno oltre 300 agonisti provenienti da 10 nazioni. Lo scorso anno il K2 olimpico composto da Erich Marvin e Richter Felix (WV Schierstein) vinse la 14a edizione della maratona degli agonisti, tagliando il traguardo della veronese Pescantina dopo 35 chilometri dalla trentina Borghetto d’Avio, col tempo di 2 ore 2 minuti e 51 secondi davanti al K2 olimpico del Cus Pavia Francesco Balsamo e Davide Marzani (2 ore 4 minuti e 13 secondi) ed il belga Corrijn Dries (2 ore 4 minuti 19 secondi) che si è aggiudicato il titolo nel K1 olimpico.