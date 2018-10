ROMA.- Troppe spese aggiuntive, debito che non scende, e stime di crescita troppo ottimistiche. La manovra italiana continua a spaventare Bruxelles che però non teme un effetto ‘contagio’, nonostante lo spread continui a essere ‘surriscaldato’, anche per le tensioni che si sono registrate negli ultimi giorni – ma soprattutto oggi – tra i due azionisti della maggioranza gialloverde.

Il giorno dopo la consegna della lettera con i rilievi della Commissione, Pierre Moscovici, nella sua veste di ‘guardiano dei conti’ dei Paesi Ue, continua a gettare acqua sul fuoco, a ribadire che non c’è alcuna volontà di andare allo scontro e che, anzi, resta grande fiducia sulla possibilità di arrivare a un accordo attraverso il “dialogo costruttivo” intavolato con le istituzioni italiane.

Dirimente, chiarisce però il commissario agli Affari economici, sarà la risposta attesa entro lunedì a mezzogiorno da parte del ministro dell’Economia Giovanni Tria. Non è tanto il deficit al 2,4% l’importante, spiega il francese, quanto la deviazione rispetto all’aggiustamento ‘strutturale’ – definita nella lettera “senza precedenti” – che sfiora il punto e mezzo di Pil.

Non solo nei piani presentati dal governo a Bruxelles manca l’aggiustamento richiesto per il prossimo anno dello 0,6% ma, anzi, il saldo strutturale (cioè il deficit al netto degli effetti del ciclo economico) peggiora di un ulteriore 0,8%. E manca, nell’orizzonte triennale presentato nel draft budgetary plan (Dbp) una chiara indicazione di discesa del debito, il vero tallone d’Achille del Bel Paese.

Debito che resta “la spesa meno produttiva e più stupida di tutte”, sottolinea ancora Moscovici chiarendo che la Commissione non ha intenti punitivi nei confronti di Roma – le missive sono partite, secondo le regole Ue, anche verso Spagna, Portogallo, Francia, Belgio e Slovenia – ma che “la palla ora è nel campo delle istituzioni italiane”.

E proprio a questo rilievo sembra rispondere Luigi Di Maio assicurando che “l’obiettivo dell’Italia e del suo Governo è ridurre il debito. Questa manovra – spiega su Fb – punta a riportare l’Italia sui giusti binari europei”. Intanto è difficile che il testo vero e proprio della legge di Bilancio, approvata dal Consiglio dei ministri lunedì scorso, possa arrivare in Parlamento prima della chiusura di questa prima fase di confronto con Bruxelles, anche se il termine di legge per l’invio sarebbe fissato al 20 ottobre.

Per evitare scenari negativi, che potrebbero arrivare al rigetto della manovra con la richiesta di presentarne una nuova, l’Italia dovrebbe modificare la sua impostazione. E i mercati sembrano credere a questa impostazione. Ma al momento il refrain nella maggioranza è che “i saldi sono quelli e non si cambiano”.

Lo stesso Giuseppe Conte, che ha avuto modo di confrontarsi in via informale con Angela Merkel e Emmanuel Macron, ha spiegato che “non c’è motivo di cambiare la manovra, ci siederemo al tavolo con la commissione. La lettera è l’inizio di un percorso”. La risposta, assicura Palazzo Chigi, arriverà nei tempi, a dimostrate che la volontà di “dialogo costruttivo” c’è anche da parte italiana. E Bruxelles ha già fatto sapere che martedì prossimo la Commissione esaminerà i pareri sulle manovre dei vari Paesi dell’Eurozona, compresa la nostra.

(Silvia Gasparetto/ANSA) –