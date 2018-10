(ANSA) – WASHINGTON, 20 OTT – La spiegazione data dai sauditi sulla morte di Jamal Khashoggi per il presidente americano Donald Trump “e’ credibile”: lo afferma la Casa Bianca che chiede a Riad di “fare giustizia tempestivamente, in maniera trasparente e in conformita’ con un processo equo”. Per Trump quindi l’annuncio da parte di Riad degli arresti in connessione con l’assassinio di Khashoggi “e’ un buon primo passo”. “Ma quello che e’ accaduto – ha aggiunto il presidente americano – e’ inaccettabile”. “Voglio parlare con il principe ereditario saudita prima di intraprendere i prossimi passi”: lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One. Il presidente americano ha quindi spiegato che preferirebbe “un certo tipo di sanzioni” contro l’Arabia Saudita ma salvando gli accordi per la vendita di armi che se messi in discussione metterebbero in difficolta’ societa’ e posti lavoro americani.