CARACAS. – L’associazione “Alma Criolla” nasce nel 2011 e fin da allora si è dedicata a trasmettere e tramandare quelle che sono le tradizioni del Venezuela. Da diversi anni questo Paese sta attraversando una crisi umanitaria, sanitaria, sociale di dimensioni senza eguali. Se prima il Venezuela era un paese che attirava immigrati, oggi la tendenza si è invertita.

Inizialmente a lasciare il paese furono i più abbienti, che a migliaia si trasferivano in altri paesi del Sudamerica o negli Stati Uniti. Poi l’economia venezuelana è collassata, le cose sono peggiorate coinvolgendo soprattutto persone finite in condizioni di povertà. In Venezuela manca il cibo, migliaia di persone rovistano nei rifiuti quotidianamente per trovare qualcosa da mangiare, aumentano i casi di malnutrizione dei bambini, non ci sono farmaci, si stanno diffondendo malattie come l’Aids e la malaria.

Alma Criolla ha creato dei centri di raccolta medicine, ha collaborato con diverse Onlus per l’invio dei farmaci ed ha organizzato diverse iniziative per la raccolta fondi affinché si possano assicurare gli invii di farmaci in Venezuela.

La Camminata Solidale per il Venezuela, organizzata con il Patrocinio del Comune di Castellalto, del CRAM, della Fondazione Italia Solidale, in collaborazione con Podium, è un connubio tra la natura e la solidarietà. Oltre a far conoscere i sentieri del Comune, ad incentivare la cittadinanza del luogo a collaborare con l’associazione, è un modo per sensibilizzare i partecipanti ad apportare un valido contributo per una giustissima causa.

La “Camminata solidale” sarà così strutturata:

– Ore 14.30 registrazione dei partecipanti;

– Ore 15.30 inizio della camminata con partenza da Piazza Progresso Petriccione;

– Ristoro presso la casa della famiglia Di Liborio;

– Ore 17.30 circa rientro dalla passeggiata sempre presso la piazza;

– Consegna della cena a sacco;

– Animazione e chiusura della serata.

Il percorso prescelto ha una lunghezza di circa 7 Km per dare la possibilità a tutti, grandi e piccini, più o meno allenati, di mettersi in cammino in compagnia di amici e conoscenti per ammirare le bellezze del paesaggio e di tenersi in movimento all’aria aperta.

Tutti i partecipanti saranno accompagnati, oltre che da volontari dell’associazione, anche da runners professionisti facenti parte dell’associazione “Il Sole e La Luna Asd e Aps-Emozioni in cammino” di Teramo.