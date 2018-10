VALENCIA. – Un salto nel tempo… viaggiando alla guida di macchine che ricordano il passato. Sarà possibile nel Centro Sociale Italo Venezuelano grazie al Secondo Salone delle Auto da Collezione che resterà aperto sabato 20 e domenica 21 ottobre. Una iniziativa che permetterà a grandi e piccini di trascorrere un fine settimana diverso, ammirando le trenta macchine, perfettamente mantenute, che saranno esposte.

Antonella Pinto, direttrice di Relazioni Pubbliche del CSIV ha sottolineato l’importanza che hanno manifestazioni di questo tipo che permettono momenti di svago per tutta la famiglia in un contesto ameno e accogliente come il Centro Sociale. Ha anche detto che quest’anno alle macchine saranno aggiunte anche moto classiche e sportive di diverse marche. Ha annunciato poi sorteggi e premiazioni sostenuti da Firestone, da Pablo Paladino, presidente del Comitato organizzativo e da altri sponsor.

La manifestazione che si svolge in occasione del cinquantesimo anniversario del sodalizio italo-venezuelano, apre alle 11:00 di sabato e il presidente Natalino De Simone invita tutti a partecipare.