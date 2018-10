(ANSA) – ROMA, 20 OTT – Jorge Lorenzo alza bandiera bianca: il pilota spagnolo della Ducati è costretto a rinunciare a correre sul circuito di Motegi, in Giappone, quart’ultima prova del motomondiale. Il dolore al polso sinistro è ancora troppo forte, “mi fa male soprattutto in frenata”, fa sapere a Sky Sport Lorenzo secondo il quale “sarà molto difficile anche rientrare a Phillip Island”. “Peccato, perchè questa è una delle mie piste preferite e in cui sono sempre andato forte, anche quest’anno potevamo lottare per la vittoria. Ma ho visto dalle prime curve che non riuscivo a spingere in frenata, la mano sinistra mi faceva molto male, era troppo pericoloso e io non ero veloce, così era inutile correre”.