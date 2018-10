(ANSA) – ROMA, 20 OTT – Andrea Dovizioso ha ottenuto la pole del Gran premio del Giappone, classe MotoGp. Con il tempo di 1’44″590 il romagnolo della Ducati ha preceduto il francese Johann Zarco (+0.068) con la Yamaha non ufficiale e l’australiano Jack Miller (+0.137). Solo 5/o tempo e seconda fila per il leader del Mondiale Marco Marquez, preceduto anche da Cal Crutchlow. Nono tempo e terza fila per Valentino Rossi (+0.675), preceduto da Vinales (6/o), Iannone (7/o) e Rins (8/o).