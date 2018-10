(ANSA) – MILANO, 20 OTT – Una vasta operazione di controlli, disposta nell’ambito del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, è stata eseguita a Mantova e nell’hinterland in sale slot e sale scommesse. L’operazione, disposta dal questore Paolo Sartori, ha visto impegnati, oltre agli agenti della Polizia di Stato, quelli della Polizia locale, personale dell’Ispettorato del lavoro, Ats e Monopoli di stato e in tutti gli esercizi controllati sono state rilevate irregolarità. Numerose le sanzioni elevate mentre ad alcuni dei locali sarà sospesa la licenza prossimamente.