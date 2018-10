(ANSA) – ROMA, 20 OTT – Francesco Bagnaia partirà dalla pole nel Gp Giappone in classe Moto2, quart’ultima prova del motomondiale. Il pilota dello Sky Racing VR 46 Team ha fermato il crono su 1:50.759, precedendo il francese Fabio Quartararo (Speed Up, +0:165) e lo spagnolo Iker Lecuona (Ktm, +0:231). Per il pilota torinese si tratta della sesta pole in stagione. In seconda fila partiranno il tedesco Marcel Schrotter (Kalex), Lorenzo Baldassarri (Team Pons) e Alex Marquez (Marc VDS). Nono tempo per il portoghese Oliveira, secondo nella classifica iridata dietro a Bagnaia (259 punti contro 231).