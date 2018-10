(ANSA) – ROMA, 20 OTT – Le qualifiche sul circuito giapponese di Motegi consegnano entrambe le Aprilia alla 7/a fila nello schieramento di partenza del Gp di domani. Aleix Espargaró, pur dimostrando di avere alla sua portata posizioni nettamente migliori, si è fermato al 19mo crono. Scott Redding è incappato in una caduta, senza conseguenze, proprio durante quello che sarebbe stato il suo miglior giro, lì è finita la sua qualifica e il tempo precedentemente conquistato gli è valso la 21ma casella. “Il tempo che stavo facendo era molto buono ma un errore nella parte finale del giro mi ha fatto perdere decimi fondamentali – ha spiegato lo spagnolo – Oggi è stata una giornata difficile, abbiamo problemi di grip al posteriore che ci impediscono di fermare la moto e di accelerare velocemente. Al momento il nostro passo non è eccezionale”. “Abbiamo ancora un paio di problemi che siamo riusciti a mitigare in parte – ha detto Redding – Non sono ancora sicuro sulla scelta delle gomme, ho usato la morbida anteriore ma ho qualche dubbio”.