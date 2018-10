(ANSA) – SONDRIO, 20 OTT – Un automobilista di 38 anni è stato arrestato per omicidio stradale dopo aver causato la morte di un diciottenne, che era in sella a una motocicletta, investendolo con la propria auto in fase di sorpasso lungo la Statale dello Stelvio nei pressi di Castione (Sondrio). L’uomo, di origine bosniaca, che era alla guida di una Volkswagen Passat, aveva un tasso di alcol nel sangue pari a 1,5 ed è stato arrestato durante la notte dagli agenti della Polstrada di Sondrio su ordine del pm Stefano Latorre.