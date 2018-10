(ANSA) – BOLZANO, 20 OTT – Domenica 21 ottobre, gli altoatesini saranno chiamati alle urne per rinnovare i 35 membri del Consiglio provinciale. Le persone aventi effettivamente diritto al voto sono in totale 417.968, di cui 206.263 uomini e 211.705 donne. Di questi, 35.004 hanno già avuto modo di esprimere le proprie preferenza grazie al voto per corrispondenza in quanto residenti all’estero (e iscritti all’Aire) oppure con una dimora temporanea fuori Provincia. Venerdì sera, ultimo giorno utile per l’arrivo delle buste alla Centrale elettorale, è stato raggiunto il traguardo di 10.442 voti, in netta crescita rispetto ai 7.993 delle elezioni provinciali di 5 anni fa. I voti per corrispondenza, così come tutti gli altri, verranno comunque scrutinati domani sera subito dopo la chiusura delle urne. I 495 seggi, all’interno dei quali lavoreranno 2.549 scrutatori, apriranno alle ore 7 di domani mattina e chiuderanno alle ore 21. L’elettore può esprimere fino a 4 preferenze. Sono 420 i candidati su 14 liste.