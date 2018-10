(ANSA) – ROMA, 20 OTT – “Da ora in poi pretenderemo una gestione ancora più rigorosa dell’iter di approvazione dei provvedimenti, dalle riunioni preliminari fino alla bollinatura. I preconsigli vanno convocati sempre e i testi definitivi diramati per tempo, è l’antidoto a eventuali manipolazioni. Certo, va considerata la mole di lavoro che stiamo portando avanti, ma bisogna rispettare alla lettera i regolamenti perché non ci siano più manine. È una questione di metodo”. Lo scrive su Fb il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro.