(ANSA) – ROMA, 20 OTT – Quarti di finale raggiunti per Frank Chamizo ai campionati Mondiali di lotta in corso alla ‘Papp Laszlo Arena’ di Budapest. L’azzurro, testa di serie n. 1 della categoria 74 kg, è alla ricerca del suo terzo titolo iridato. Al turno dei sedicesimi ha battuto agevolmente il tagiko Dzhalilov per 9-2. Agli ottavi ha superato il coreano Gong per 5-1. Ai quarti l’azzurro dovrà vedersela con il kazako Salayev.