(ANSA) – PAVIA, 20 OTT – Una banda ha dato l’assalto, la notte scorsa, al bancomat di un istituto di credito alla periferia di Pavia. Il colpo è fallito e i banditi sono stati costretti a fuggire a mani vuote. Il muro della filiale di Ubi Banca di via Taramelli è stato abbattuto con un trattore. I malviventi non hanno però avuto il tempo di impadronirsi della cassa bancomat, che si trova all’interno dell’istituto. Sul tentativo di furto (che ha causato danni per migliaia di euro) è stata subito avviata un’indagine dalla squadra mobile della Questura di Pavia.