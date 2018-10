(ANSA) – MILANO, 20 OTT – ”Secondo me il derby vale molto più dei tre punti, per quello che riesce a produrre nella testa dei calciatori e nell’entusiasmo dei tifosi”. Così il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti alla vigilia del derby. ”Vincere ti può dare moltissime cose in più di una semplice vittoria – ha aggiunto – Per cui dovremo avere tutte le attenzioni possibili, dovremo avere grande disponibilità e grande qualità, fare grandi giocate. Abbiamo davanti una competizione importantissima, la competizione del derby. Questa partita è il termometro più corretto per misurare quanto siamo malati dell’Inter”.