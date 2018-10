(ANSA) – CARNAGO (VARESE), 20 OTT – “Quando arriverà ne parlerò”. Rino Gattuso preferisce non dire nulla su Lucas Paquetá, il talento del Flamengo per cui Leonardo nei giorni scorsi ha definito l’arrivo al Milan a gennaio. “Per ora parlo di Calhanoglu, Bonaventura, Suso, di quei giocatori che assomigliano a lui come caratteristiche – ha tagliato corto l’allenatore rossonero alla vigilia del derby -. Quando arriverà dico quello che penso”.