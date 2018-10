(ANSA) – ROMA, 20 OTT – Almeno 10 persone sono morte in un attentato suicida in un seggio elettorale a Kabul, in Afghanistan. Lo riferiscono diversi media internazionali tra cui l’Evening Standard. Molti altri sono rimasti feriti. L’ong Emergency riferisce invece di esplosioni e attentati ai seggi che hanno causato decine di feriti in tutta la città. Quarantotto sono arrivati in mattinata all’ospedale di Emergency a Kabul: 14 sono stati trattati in pronto soccorso, 33 sono stati ricoverati, uno è arrivato morto, un bambino di 10 anni.