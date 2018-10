(ANSA) – ROMA, 20 OTT – La nave Sea Watch 3 dell’omonima ong tedesca è stata autorizzata stamattina a lasciare il porto di Malta dove era bloccata da tre mesi. Lo ha reso noto la stessa ong, pronta a “riprendere l’attività di soccorso in mare” dopo uno scalo in Spagna. La Valletta il 2 luglio aveva bloccato tutte le navi di soccorso battenti bandiera olandese, quando avviò indagini su un’altra nave, la Lifeline, per presunte irregolarità nella registrazione. L’ong ha sempre ritenuto “ingiustificata” la decisione delle autorità maltesi.