(ANSA) – ROMA, 20 OTT – Arrivano via social i complimenti del ct della nazionale di calcio Roberto Mancini per le azzurre del volley, argento ai mondiali. “Grazie a #LaNazionale @Federvolley per questa meritata medaglia d’argento – ha scritto Mancini sul suo profilo twitter – orgogliosi delle #ragazzeterribili che ci hanno fatto emozionare!”.