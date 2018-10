(ANSA) – MILANO, 20 OTT – Sono scese a 1.48 picogrammi per metrocubo/teq le concentrazioni di diossine e furani rilevate dall’analisi del terzo filtro del campionatore ad alto volume, posizionato nella Caserma dei Carabinieri adiacente all’area dell’incendio di Via Chiasserini, a Milano, in zona Bovisasca, dove il 14 ottobre è scoppiato l’incendio alla IPB, spento completamente nella giornata di ieri. Ancora più basse, con valori di 0.67 picogrammi per metrocubo/teq – rende noto l’Arpa – le concentrazioni relative al primo filtro dell’ulteriore campionatore installato il 17 ottobre all’interno del cortile della scuola di via De Castelli. Le attività di monitoraggio dell’Agenzia proseguiranno precauzionalmente almeno fino al mattino di lunedì 22 ottobre.