(ANSA) – ROMA, 20 OTT – Quando nel 2016 i britannici andarono a votare per il referendum sulla Brexit “nessuno aveva parlato del rischio di un mancato accordo” con l’Ue. Lo ha detto il sindaco di Londra Sadiq Khan a margine della grande manifestazione che si sta svolgendo nella capitale britannica per chiedere un voto popolare sull’intesa finale con Bruxelles. “Qui non stiamo chiedendo un secondo o un terzo referendum. Qui stiamo dicendo che la maggior parte delle promesse fatte due anni fa non si sono concretizzate, nessuno parlava di una ‘cattiva Brexit’ o di un no-deal. In queste circostanze la cosa più democratica da fare è dare al popolo britannico il diritto di dire se accettano o meno il risultato nei negoziati tra il governo e l’Ue”, ha sottolineato il primo cittadino.”Non c’è niente di più democratico né più britannico”, ha sottolineato Khan.