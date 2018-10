(ANSA) – ROMA, 20 OTT – “Se siamo arrivati fino a qui è perché abbiamo sognato questa partita. Ora c’è delusione, ma credo sia del tutto normale. Dietro questo risultato c’è un percorso fantastico, al di là della medaglia. Non avrei mai immaginato che con tutti i cambiamenti che avevo in testa saremmo arrivati fin qui. Dovevano essere due anni d’esperienza che sono cominciati con questo argento incredibile”: così il ct della nazionale femminile di pallavolo commenta l’argento mondiale della sua squadra. “Ora sarà importantissimo come gestiremo questo momento – ha aggiunto Mazzanti – Abbiamo acceso un riflettore importante su di noi e va gestito con responsabilità per me e per le ragazze. Grazie a questo gruppo, a tutti quelli che hanno partecipato a questo percorso. Mi sono preso tanti rischi. Abbiamo anche vacillato. Le ragazze sono state fantastiche, hanno fatto il salto di qualità nel momento più difficile”.