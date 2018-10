(ANSA) – ROMA, 20 OTT – Si è fermato alla semifinale il sogno di Frank Chamizo di conquistare il suo terzo titolo mondiale nella lotta libera. Il 26enne atleta azzurro infatti è stato sconfitto per 3-2 dal russo Zaurbek Sidakov, rivelazione del torneo in corso a Budapest, che ha anche eliminato ai quarti il favoritissimo americano Jordan Ernest Burroughs. In precedenza il lottatore italocubano, che ha gareggiato nella categoria dei 74 kg, aveva battuto il tagiko Dzhalilov per 9 a 2, poi agli ottavi il coreano Gong per 5-1 e ai quarti il kazako Sakayev per 6-1. Prima di finire la sua corsa contro Sidakov.