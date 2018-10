(ANSA) – ROMA, 20 OTT – La soglia di sbarramento del 4% prevista dalla legge elettorale per le Europee sarà esaminata dalla Corte costituzionale martedì 23 ottobre. A rinviare gli atti alla Consulta è il Consiglio di Stato a seguito di un ricorso presentato nel 2014 dal Fratelli d’Italia insieme ad Alleanza Nazionale, che alle scorse europee raggiunsero il 3,66% dei voti e non entrarono nell’Europarlamento. La decisione della Corte è di grande importanza anche in vista delle elezione europee del maggio prossimo. (