(ANSA) – ROMA, 20 OTT – Dominio Garcia nell’Andalucia Valderrama Masters di golf. L’iberico, campione in carica, rispetta i pronostici e al termine del 2 round vola al comando della classifica con 132 (-10) colpi, 4 di vantaggio sul britannico Ashley Chester (2/o con 136, -6), leader dopo la 1/a manche. A Sotogrande, in Spagna, il maltempo continua a non dare tregua ai player, che dopo tre giorni di gare si trovano ancora a dover completare 36 buche. Nel torneo dell’European Tour sono in 25/a posizione con 143 (+1) Edoardo Molinari e Nino Bertasio, mentre sono usciti al taglio Renato Paratore (78/o con 147, +5) e Matteo Manassero (97/o con 148, +6). In Spagna il verdetto sembra segnato. Con Garcia che dopo i successi 2010 e 2017 insegue il tris.