(ANSA) – ROMA, 20 OTT – Manchester City e Liverpool continuano ad essere in testa al campionato inglese, con due punti di vantaggio sul Chelsea, che oggi ha pareggiato con il Manchester United. Citizens e Reds non hanno invece mancato l’appuntamento con la vittoria. Travolgente la squadra di Guardiola, che inflitto la ‘manita’ al Burnley: dopo due parate decisive dell’ex di turno Joe Hart, il City sblocca il risultato con Aguero al 17′ e il primo tempo finisce 1-0. Nella ripresa i campioni in carica dilagano, andando a segno con Bernardo Silva, Fernandinho, Mahrez e Sané. L’altra bella notizia è il ritorno in campo di De Bruyne, entrato in campo al 13′ st. Il Liverpool tiene il passo del City andando a vincere (0-1) sul campo dell’Huddersfield con un gol di Salah. Ora la squadra di Klopp è in testa con 23 punti in 9 partite, alla pari col City. Nelle altre partite spicca il successo del Tottenham (rivale dell’Inter in Champions) nel derby londinese contro il West Ham:a decidere la sfida è stata la rete dell’ex romanista Lamela.