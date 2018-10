(ANSA) – ROMA, 20 OTT – Giandomenico Basso e Lorenzo Granai con una Skoda Fabia R5 gommata Pirelli hanno vinto il Rally du Valais, la celebre gara internazionale svizzera con cui si è concluso sia il Tour European Rally FIA che il campionato nazionale svizzero. Con questo successo il pilota italiano si è assicurato anche la vittoria in questa serie FIA completando il monopolio dei titoli continentali, visto che i piloti Pirelli si erano già assicurati tutti i maggiori titoli del Campionato Europeo Rally FIA: con i russi Alexey Lukyanuk e Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5) campioni assoluti, il lettone Martins Sesks (Opel Adam R2) campione europeo Junior Under 27 e leader della categoria ERC3, il russo Nikolay Gryazin (Skoda Fabia R5) campione europeo Junior Under 28, l’ungherese Tibor Erdi jr. (Mitsubishi Lancer) campione europeo della categoria ERC2.