(ANSA) – WASHINGTON, 20 OTT – “L’onda blu sarà mandata in frantumi alle elezioni di meta’ mandato”: parola di Donald Trump che in un comizio in Nevada a poco più di due settimane dal voto di midterm incita i suoi sostenitori ad andare a votare. Ma gli ultimi sondaggi e le ultime previsioni danno i democratici vincitori alla Camera del rappresentanti che verrebbe cosi’ strappata ai repubblicani, che invece terrebbero il controllo del Senato. Anche secondo le ultime stime di Nate Silver, il ‘mago dei sondaggi’, i dem ad oggi conquisterebbero alla camera 230 o 231 seggi con una chance di vittoria dell’81,6%, contro i 209 seggi dei repubblicani.