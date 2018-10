(ANSA) – MANAGUA (NICARAGUA), 21 OTT – Due morti e due bimbi dispersi è il bilancio da una frana provocata dalle forti piogge che ha trascinato con sé anche una casa nel nord del Nicaragua. La valanga di fango, acqua e alberi ha sradicato l’abitazione, trascinandola per più di 100 metri. I soccorritori hanno recuperato i cadaveri di un uomo di 61 anni e della moglie, 36 mentre delle figlie, di 13 e 4 anni, non si hanno notizie. Le autorità hanno affermato che le piogge recenti hanno provocato 10 morti e in almeno 8 dei 17 dipartimenti del Nicaragua rimane l’allerta meteo.