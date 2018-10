(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Il francese Fabio Quartararo (Speed Up) ha vinto il Gp del Giappone classe Moto2, precedendo sul traguardo il leader del mondiale, Francesco Bagnaia, secondo, e Lorenzo Baldassarri, terzo. Quarto posto per il portoghese Miguel Oliveira, che ora in classifica scivola a 37 punti di distacco da Bagnaia. In Moto3, successo in volata di Marco Bezzecchi (Ktm), il suo terzo della stagione. Un italiano, Lorenzo Dalla Porta, anche sul secondo posto del podio, mentre sul terzo è salito il sudafricano Darryn Binder. In classifica, Bezzecchi si è portato ad un solo punto di distacco dallo spagnolo George Martin, caduto a sei giri dalla fine.