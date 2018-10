(ANSA) – CIUDAD HIDALGO (MESSICO), 21 OTT – Si sono rimessi in marcia verso gli Stati Uniti circa 2.000 dei migranti centroamericani ammassatisi su un ponte tra Guatemala e Messico. Riunitisi in un parco nella città di confine messicana di Ciudad Hidalgo, i migranti hanno votato per alzata di mano la decisione di rimettersi in carovana e marciare verso nord. “Camminiamo tutti insieme!” e “Sì, possiamo!”, hanno urlato, sfidando gli avvertimenti a tornare indietro del presidente americano Donald Trump.