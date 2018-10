(ANSA) – KABUL, 21 OTT – Le elezioni parlamentari in Afghanistan sono entrate stamani nel loro secondo giorno dopo le violenze e il caos che ieri hanno causato ritardi e interruzioni delle votazioni. Il presidente della Commissione elettorale indipendente, Abdul Badi Sayat, ha dichiarato che oltre 3 milioni di votanti registrati su 8,8 hanno votato finora. La più grande partecipazione è stata a Kabul e la più bassa nella provincia meridionale di Uruzgan. Almeno 27 civili e 11 membri delle forze di sicurezza afgane sono stati uccisi e oltre 100 altre persone ferite in quasi 200 attacchi nella sola giornata di ieri in tutto il Paese.