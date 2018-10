(ANSA) – ROMA, 21 OTT – “Più di così non potevamo rischiare, siamo andati al limite. Eravamo un passo davanti a tutti. Poi lui è caduto e mi dispiace. Con Dovi abbiamo fatto grandi battaglie per tutta la stagione, che è stata molto bella”. Così Marc Marquez dopo la vittoria in Giappone. “Volevamo vincere al primo match ball che avevo, ed è andato tutto bene. La gare l’avevo immaginata così: una bella partenza, poi stare dietro a Dovizioso e cominciare ad attaccare a dieci giri dalla fine – spiega lo spagnolo -. La prima volta ho sbagliato, ma al secondo attacco è andata bene”.