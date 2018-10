(ANSA) – TORINO, 21 OTT – “Disattenzione, superficialità e fretta sono i nostri avversari più difficili da battere”. Questa l’analisi di Allegri nel suo messaggio post partita affidato ai social dopo il pareggio per 1-1 della Juventus con il Genoa, prima partita non vinta dai bianconeri da inizio stagione: “Oggi hanno vinto loro – ha aggiunto riferendosi agli ‘avversari’ prima elencati -. Non deve succedere, ma puó capitare nel processo per diventare squadra al 100%”. Martedì all’Old Trafford i bianconeri scenderanno in campo contro il Manchester United per la leadership nel girone di Champions League.