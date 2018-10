(ANSAmed) – TEL AVIV, 21 OTT – Il rinvio nella demolizione del villaggio beduino in Cisgiordania di Khan al-Ahmar – dove sorge la ‘Scuola di gomme’ – con il trasferimento dei suoi abitanti non è a “tempo indefinito”, ma sarà il governo oggi a stabilirne la data finale dell’abbattimento che avverrà “se tutto va bene con il consenso dei residenti”. Lo ha precisato oggi il premier Benyamin Netanyahu in una conferenza stampa con il segretario al tesoro Usa Steve Mnuchin in visita in Israele. “Che Khan al-Ahmar debba essere abbandonato lo prevede una sentenza della Corte Suprema: questa è la nostra politica e così sarà fatto. Non ho alcuna intenzione – ha spiegato – di rinviarlo senza data, contrariamente alle notizie, ma piuttosto per un breve e definito periodo di tempo”. Secondo l’avvocato del villaggio Tauwfik Jubran – citato dai media – il rinvio è stato determinato anche dalla volontà espressa dagli abitanti di Khan al-Ahmar di spostarsi di alcune centinaia di metri più a nord su terre private palestinesi.