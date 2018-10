(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Oltre 6.3 milioni di spettatori, in media, hanno seguito davanti agli schermi la finale del mondiale femminile di pallavolo tra Italia e Serbia al termine della quale le azzurre hanno conquistato la medaglia d’argento. La trasmissione dell’incontro, su Raidue, ha avuto uno share del 36,08%, con un picco sul finale di circa otto milioni di spettatori e il 43,1% di share. “Un risultato straordinario – sottolinea la Federvolley -, che ha diffuso i dati auditel – che conferma l’amore dell’Italia per capitan Chirichella e le compagne”. Oggi la delegazione azzurra farà il suo ritorno in Italia.