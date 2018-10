(ANSA) – ROMA, 21 OTT – È polemica in rete sulla pubblicità che l’acqua Uliveto ha pubblicato oggi su vari quotidiani per celebrare l’argento delle azzurre ai Mondiali di pallavolo. Nell’immagine di repertorio, le atlete di colore della nazionale Paola Egonu e Miriam Sylla, non compaiono: in particolare la Egonu è coperta da una bottiglia, circostanza che è costata l’accusa di razzismo sui social. Le proteste per la foto (di archivio e non relativa ai Mondiali) sono soprattutto su Twitter, dove la notizia è top trend e gli utenti si dividono tra chi è convinto degli intenti razzisti e chi pensa a una svista, anche perchè le foto analoghe pubblicate nei giorni scorsi avevano la squadra al completo. Non mancano i meme dedicati, con qualcuno che posta foto di Smith e Carlos, che alle Olimpiadi del 1968 mostravano il pugno alzato con un guanto nero, coperti da una bottiglia Uliveto. Sui social dell’azienda nessuna reazione; l’ultima foto sul profilo Instagram di Uliveto ritrae la squadra al completo.