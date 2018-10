(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Vogliamo creare un nuovo gruppo europeo: a gennaio pensiamo a un manifesto per mettere insieme nuove forze che stanno nascendo ovunque. I Verdi hanno un loro gruppo e non abbiamo avuto interlocuzioni positive. L’idea è un gruppo che abbia unito i delusi di destra e sinistra”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, a “Mezz’ora in più”, su Rai 3. “Un progetto – ha aggiunto – contro chi ha deluso a destra e a sinistra”.