(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Il tennista azzurro Thomas Fabbiano ha vinto lo “Yinzhou International Men’s Tennis”, ricco torneo challenger Atp dotato di un montepremi di 150.000 dollari disputato sui campi in cemento di Ningbo. In finale – prima slittata per via della pioggia e poi, dopo un’interruzione, spostata su un campo indoor – il 29enne di San Giorgio Jonico, numero 131 del mondo e terzo favorito del seeding, ha superato con il punteggio di 7-6(4) 4-6 6-3, in due ore e 55 minuti, chiudendo al sesto match point, l’indiano Prajnesh Gunneswaran, numero 170 Atp e settima testa di serie. Per Fabbiano si tratta del sesto titolo challenger conquistato su otto finali giocate in carriera. Grazie a questo successo il pugliese si riavvicinerà alla Top-100, assestandosi molto probabilmente al numero 106 del ranking Atp, con un salto di 25 posizioni.