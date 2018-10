(ANSA) – WASHINGTON, 21 OTT – Il segretario al tesoro Usa Steve Mnuchin volerà in Arabia Saudita nelle prossime ore nonostante le accuse a Riad per l’uccisione del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. Obiettivo ufficiale della missione è rafforzare la campagna contro l’Iran. Mnuchin, che si trova in Israele, ha poi spiegato che è troppo presto per discutere di eventuali sanzioni ai sauditi, e ha difeso la sua decisione di andare a Riad spiegando come le relazioni strategiche tra Usa e Arabia Saudita sono troppo importanti per essere accantonate.