(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Dopo 4 mesi direbbe ancora che di Salvini ci si può fidare? Lo chiedono i cronisti a Beppe Grillo quando lascia l’hotel Forum per andare al Circo Massimo ma lui non risponde ed ostenta una risata sardonica. Poi di fronte alle insistenze dei giornalisti si trincera: “Ma tu che problemi hai in casa per venire a fare queste domande alla gente?”.