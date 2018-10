(ANSA) – TORINO, 21 OTT – Il centrocampista della Juventus Emre Can è costretto a fermarsi per un problema alla tiroide. “Dovrà essere sottoposto – informa una nota del club bianconero – ad approfondimenti clinici e strumentali per un nodulo tiroideo che potrebbe anche necessitare di un trattamento chirurgico”.