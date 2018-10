(ANSA) – MILANO, 21 OTT – E’ l’inglese Raymond Tusk a spuntarla nel Gran Premio del Jockey Club. Sulla pista dell’ippodromo Snai San Siro, il purosangue di tre anni, ha fatto sua la corsa di Gruppo 2 (257.400 euro di montepremi) anche grazie al fantino Peter Spencer James, capace di resistere nel finale nel testa a testa con i favoriti Walsingham e Night Music. Nella giornata clou del galoppo milanese, con la festa della birra in scena nei viali dell’ippodromo e un milione in palio in pista, ha strappato applausi Anda Muchacho della scuderia milanese Incolinx: al rientro dopo mesi di stop, ha sorpreso conquistando il Gp Di Capua (stesso montepremi del Jockey Club) con in sella Fabio Branca, davanti a Degas e Ancient Spirit. Nel Gran Criterium (286 mila euro di montepremi) Mission Boy ha confermato di essere il miglior cavallo italiano di due anni in circolazione, vincendo nettamente il Gran Criterium. Montato da Carlo Fiocchi, si è lasciato alle spalle il tedesco Quest the Moon, dato per favorito, e l’inglese Revelstoke.