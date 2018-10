(ANSA) – BOLZANO, 21 OTT – L’affluenza alle urne per le elezioni provinciali di oggi in Alto Adige è stata del 73,9%, pari a 282.920 votanti. Il dato definitivo nel 2013, quando le urne erano rimaste aperte fino alle 22, era arrivato al 77,7%, con 289.802 votanti. Si osserva quindi un calo del 3,8%. Alle 17, orario della rilevazione del pomeriggio, l’affluenza era del 50,5%, cioè di 193.441 votanti su 417.968 elettori. Alle precedenti provinciali del 2013 alla stessa ora era stata del 56,6%, con 210.842 votanti, secondo i dati aggiornati via web dalla centrale elettorale dell’amministrazione provinciale. Si era registrato dunque un calo del 6% rispetto alla stessa ora della precedente tornata delle provinciali. Al primo rilevamento di oggi alle 11 l’affluenza era del 19,5% cioè di 74.702 votanti a fronte del 22,4% (83.381 votanti) del 2013. Si era registrato quindi un calo del 2,9%. Terminato il conteggio dei votanti, in Alto Adige è iniziato lo spoglio delle schede.(ANSA).