(ANSA) – MILANO, 21 OTT – “Nainggolan? È troncato, c’è da portarlo all’ospedale e vedere, valutare. Fuori per la sfida con il Barcellona? Ma non solo per Barcellona, sarà out per un periodo”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, commentando a Sky le condizioni di Radja Nainggolan. Il centrocampista nerazzurro è uscito al 30′ nella sfida con il Milan per una distorsione alla caviglia sinistra.