(ANSA) – ISLAMABAD, 22 OTT – Un contingente dell’esercito russo è arrivato in Pakistan per partecipare ad una esercitazione militare congiunta. La ‘Pak-Russia Joint Training Exercise Druzhba-III’ – precisa l’ufficio stampa dell’esercito pachistano – è la terza che avviene nell’ambito del programma di addestramento in cooperazione bilaterale Pak-Russia. La prima si è tenuta in Pakistan nel 2016 e la seconda in Russia nel 2017. La terza – si sottolinea – è un segno del buon andamento delle relazioni militari tra i due Paesi, ex rivali durante la guerra fredda.