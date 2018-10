(ANSA) – ISTANBUL, 22 OTT – Il principe saudita Mohammed bin Salman ha telefonato al figlio di Jamal Khashoggi – ha fatto sapere in una nota ufficiale – per esprimere le sue condoglianze per la morte del giornalista ucciso al consolato saudita di Istanbul da un gruppo di persone tra le quali, si sospetta, anche un membro dell’entourage della famiglia reale. Il gesto avviene mentre cresce la pressione internazionale sul regno saudita di fronte all’omicidio avvenuto il 2 ottobre scorso in circostanze non ancora chiare. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che fornirà dettagli sul caso in un discorso al parlamento turco atteso per domani, lo stesso giorno in cui di apre a Riad il vertice economico detto ‘Davos nel deserto’ presieduto dal principe bin Salman, che molti invitati hanno deciso di disertare a seguito dell’omicidio di Khashoggi.