(ANSA) – ROMA, 22 OTT – ”Non credo ci siano sorprese su Gravina, l’unico dubbio è se sarà eletto alla prima votazione o dopo. Sarebbe un bel segnale eleggerlo alla prima votazione”. Parola del commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, nel giorno dell’elezioni del nuovo presidente della Federcalcio che vede come unico candidato Gabriele Gravina. ”Nel suo programma ci sono la riforma dei campionati e la giustizia sportiva che io metterei al primo posto”. ”Sono stati giorni complessi – aggiunge Fabbricini ai microfoni di Radio Anch’io lo sport – nove mesi praticamente una gravidanza. Forse l’estate è stato il momento più difficile con la decisione sulla B a 19 squadre. Una decisione che non so se riprenderei. Con un po’ di presunzione – conclude Fabbrcini – mi darei una sufficienza striminzita, ma per l’impegno molto di più”.